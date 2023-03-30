Дюков о матчах сборной России: Безусловно, мы в июне будем играть

Президент Российского футбольного союза (РФС)заявил, что сборная России проведет матчи в июне в независимости от решения по участию в турнире в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

«Мы должны рассматривать все возможности, которые есть. При этом у нас должен быть выбор, мы должны выбирать лучшие опции, которые позволяли бы сборной развиваться. Мы должны выбирать опции, которые максимально интересны нашим болельщикам, изучить возможность участия в этом турнире, но для принятия решения нам нужно собрать всю информацию о нем — понять, кто будет участвовать, на каких полях мы будем играть.

После этого сделать выбор — или этот турнир, или другой, или выбрать проведение товарищеских матчей. Безусловно, мы в июне будем играть. Матчи, которые прошли в марте, подтвердили, что сборная интересна болельщикам», — приводит слова Дюкова ТАСС.