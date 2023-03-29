Почеттино — основной кандидат на пост главного тренера «Реала» в случае ухода Анчелотти

Мадридскийопределился с основным кандидатом на пост главного тренера в случае ухода из команды

По информации Relevo, приоритетным вариантом для «Реала» является назначение Маурисио Почеттино.

Если «Мадрид» не сможет договориться с аргентинским специалистом, тогда команду, скорее всего, возглавит Рауль Гонсалес.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан готов вернуться в «Реал», если клуб выполнит несколько его условий.

Также появилась информация, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии только в случае увольнения из «Реала».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 26 туров, отставая от «Барселоны» на 12 очков.