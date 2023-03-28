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    Шунин: Видел, как сносило крышу молодым одноклубникам, у которых вдруг появился огромный контракт

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    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как большие деньги влияют на поведение молодых футболистов.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «К счастью, другая проблема молодых игроков меня сразу обошла. Я родился в обеспеченной семье, поэтому первые деньги на меня никак не повлияли.

    Но я видел, как сносило крышу молодым одноклубникам, у которых раньше не было ничего, а тут вдруг появился огромный контракт.

    С одной зарплаты они закрывали все долги, а со второй — покупали машины, потом снимали крутые квартиры и улетали куда-то в космос.

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    • Нет, чего скрывать, в клубы я тоже ходил, особенно после удачных игр. Ну а как еще? Меня до 17 лет вообще никуда не отпускали — только на тренировки и в школу. Я не видел ни клубов, ни дискотек, никаких гулянок, ничего — только уроки и поле. Все! А тут — ты взрослый, сам зарабатываешь, за тобой уже не следят.

    Конечно, захотелось почувствовать эту жизнь, но я никогда не перебарщивал. Только после игр и без фанатизма. Все остальное время — жесткий режим. Спасибо родителям, которые меня правильно воспитали», — приводит слова Шунина Sports.ru.

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