Канчельскис: После срыва трансфера в «Челси» Захарян впал в психологическую яму

Экс-полузащитник сборной Россиивысказался о психологическом состоянии российского хавбекапосле срыва перехода из

«Сейчас видно, какой сильный психологический удар оказал на Арсена Захаряна срыв трансфера в "Челси". Он должен это пережить, ведь в таких ситуациях любой человек может сломаться.

"Динамо" и "Челси" — это небо и земля. Когда сорвался такой трансфер, то человек впал в психологическую яму. Ему сложно, ведь головой он уже находился в Лондоне. Виден спад в игре Арсена, и надо ему в этом помочь. Звезды ломаются, а вы чего-то хотите от Захаряна. Сейчас в клубе должны быть психологи, которые приведут молодого игрока в порядок

Жизнь продолжается. Не стоит вешать бутсы на гвоздь. Захарян должен в первую очередь доказать себе, что возможный переход в "Челси" — это не просто череда слухов. Ну, блин, встань и докажи! Чтобы им всем неповадно было», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах «Динамо» в РПЛ.