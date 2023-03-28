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    Канчельскис: После срыва трансфера в «Челси» Захарян впал в психологическую яму

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    Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о психологическом состоянии российского хавбека Арсена Захаряна после срыва перехода из «Динамо» в «Челси».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Сейчас видно, какой сильный психологический удар оказал на Арсена Захаряна срыв трансфера в "Челси". Он должен это пережить, ведь в таких ситуациях любой человек может сломаться.

    "Динамо" и "Челси" — это небо и земля. Когда сорвался такой трансфер, то человек впал в психологическую яму. Ему сложно, ведь головой он уже находился в Лондоне. Виден спад в игре Арсена, и надо ему в этом помочь. Звезды ломаются, а вы чего-то хотите от Захаряна. Сейчас в клубе должны быть психологи, которые приведут молодого игрока в порядок

    Жизнь продолжается. Не стоит вешать бутсы на гвоздь. Захарян должен в первую очередь доказать себе, что возможный переход в "Челси" — это не просто череда слухов. Ну, блин, встань и докажи! Чтобы им всем неповадно было», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

    В нынешнем сезоне Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах «Динамо» в РПЛ.

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