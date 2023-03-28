Орлов: Бердыеву нужно понять игроков «Сочи», а игрокам — его

Комментаторобъяснил спадпосле резвого начала весенней части сезона.

«После первого матча Бердыева в "Сочи" против ЦСКА, у команды был подъем. А потом выяснилось, что игроки все-таки уже в другом психологическом состоянии.

Бердыеву нужно понять игроков, а игрокам — его. Нужно набирать форму. Игроки есть, но они должны привести себя в порядок. Я думаю, они быстро восстановятся. Я верю в это. Должна произойти синхронизация», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, в первом туре после возобновления чемпионата России сочинцы обыграли ЦСКА со счетом 2:0, но затем потерпели два подряд поражения от «Оренбурга» и «Факела», пропустив в сумме 7 голов и не забив ни одного.