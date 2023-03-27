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    «Реал Сосьедад» планирует продлить контракт с Сильвой

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва близок к тому, чтобы подписать новое соглашение с баскской командой.

    Давид Сильва
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    Давид Сильва

    По информации AS, 37-летний испанский футболист недавно полностью восстановился после повреждения бедра и снова начал выходить в стартовом составе «Сосьедада».

    Тренерский штаб баскского клуба настаивает на том, чтобы с Силвой был подписан новый договор. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до окончания этого сезона.

    В этом сезоне Давид Сильва провел в составе «Реал Сосьедада» 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя ассистами.

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