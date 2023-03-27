Саньоль: Против Норвегии будет играть не Хвича, а сборная Грузии

Главный тренер сборнойоценил игру своей главной звезды

Против Норвегии будет играть не Хвича, а сборная Грузии. И в сборной у него другая роль, чем в «Наполи». Другая, потому что мы играем в другой футбол, используем другую систему.

Говорить о нюансах этих различий будет слишком долго и скучно. При этом последнюю Лигу наций он провел так же блестяще, как этот сезон за «Наполи». В каждом матче показывал высочайший уровень«, — приводит слова Саньоля "Спорт-Экспресс".

Матч Грузия — Норвегия пройдет 28 марта в Батуми.