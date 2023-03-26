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    «Арсенал» вырвал победу у «Уфы», «Шинник» разобрался с «Нефтехимиком»

    «Арсенал» Тула — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура Первой лиги России тульский «Арсенал» в родных стенах переиграл «Уфу» со счетом 2:1.

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    На голы Евгения Луценко и Сергея Ткачева гости смогли ответить лишь точным ударом престижа в исполнении Ильи Молтенинова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Уфа 2:1
    Голы: 1:0 Евгений Луценко (27'), 1:1 Илья Молтенинов (86'), 2:1 Сергей Ткачёв (87') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Кирилл Большаков, Евгений Луценко, Ираклий Манелов, Исламжан Насыров (Stepanov D., 76'), Кирилл Панченко, Алексей Померко, Илья Сериков, Sokol A., Сергей Ткачёв, Михаил Яковлев (Иван Козлов, 46') Уфа: Иван Кукушкин, Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура (Илья Молтенинов, '), Данила Емельянов, Konyukhov V. (Алексей Евсеев, 46'), Роман Минаев, Александр Мухин, Алексей Никитин (Иван Темников, 67'), Артём Погосов (Данил Ахатов, 84'), Александр Сухов, Ushakhin L. Предупреждения: Алексей Померко (9'), Михаил Яковлев (36'), Кирилл Большаков (45+1'), Ushakhin L. (64'), Касинтура (65'), Роман Минаев (73')

    Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. У «Уфы» 21 пункт и шестнадцатая строчка.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной игре ярославский «Шинник» на своем поле разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0.

    Три очка хозяевам поля принесли точные удары Евгения Осипова, Ильи Грузнова и Игоря Соколова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Нефтехимик 3:0
    Голы: 1:0 Игорь Леонтьев (25'), 2:0 Gruznov I. (29'), 3:0 Игорь Соколов (31') Шинник: Михаил Филиппов, Роман Емельянов, Gruznov I. (Terekhov A., 63'), Артём Кулишев (Андреа Чуканов, 81'), Игорь Леонтьев (Андрей Савинов, 68'), Игорь Леонтьев (Андрей Савинов, 68'), Pokidyshev N., Денис Самойлов (Эльдар Низамутдинов, 63'), Андрей Семёнов (Petrunin D., 82'), Артём Семейкин, Игорь Соколов Нефтехимик: Obukhov I., Константин Базелюк, Berdnikov A., Denisov R. (Shkolik I., 76'), Dzhamilov S. (Yanushkovskiy R., 65'), Kalugin N., Kotik A. (Dvoretskov F., 46'), Laikin M. (Kotov P., 87'), Moskvichev V., Sitdikov M. (Khubaev D., 87'), Zorin B. Предупреждения: Денис Самойлов (22'), Константин Базелюк (23'), Berdnikov A. (60'), Игорь Леонтьев (64'), (80')

    Победа позволила «Шиннику» набрать 35 баллов и подняться на шестое место. У «Нефтехимика» осталось 29 очков и 13-я строчка.

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