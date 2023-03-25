Варан: Мне повезло носить футболку сборной Франции 10 лет

Защитник24 марта перед матчем квалификации чемпионата Европы 2024 года с Нидерландами (4:0) попрощался с болельщиками на стадионе в Париже.

«Большое спасибо за чудесный приём!!! Для меня большая честь, что я получил возможность закрыть эту замечательную главу моей карьеры таким образом. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить всего этого. Нет таких слов, чтобы описать мою любовь к сборной Франции.

Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Мне повезло носить эту прекрасную футболку 10 лет. Я всегда выкладывался по полной, от первой игры до последней. Я пережил с командой все эмоции. Взлёты и падения, и, конечно же, в качестве изюминки — победа на чемпионате мира!

Я всегда чувствовал вашу любовь и поддержку. Сегодня я просто счастлив и горжусь тем, что был частью этого приключения. Я всегда буду болеть за нашу французскую команду. Спасибо», — написал Варан в своей социальной сети.

Варан провел за сборную Франции 93 матча. Защитник стал чемпионом мира в 2018 году.

Напомним, что в феврале 2023 года Варан объявил о завершении карьеры в сборной.