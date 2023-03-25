Президент «ПСЖ»: Мы хотим сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса

Президент «ПСЖ»заявил, что клуб постарается сделать все, чтобы продлить контракты с

Аль-Хелаифи также отметил, что «ПСЖ» хочет сохранить в команде испанского защитника Серхио Рамоса.

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса.

В ближайшее время мы собираемся проанализировать нашу работу, чтобы понять, что мы делаем и убедиться, что мы можем продолжать. Мы не хотим совершать ошибок.

Мы также должны сосредоточиться на молодежи и на тех талантах, от которых зависит наше будущее. Именно эти вопросы предстоит решить "ПСЖ" в ближайшее время», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау в случае ухода Месси.