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    Президент «ПСЖ»: Мы хотим сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса

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    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб постарается сделать все, чтобы продлить контракты с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Аль-Хелаифи также отметил, что «ПСЖ» хочет сохранить в команде испанского защитника Серхио Рамоса.

    «Мы работаем над тем, чтобы сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса.

    В ближайшее время мы собираемся проанализировать нашу работу, чтобы понять, что мы делаем и убедиться, что мы можем продолжать. Мы не хотим совершать ошибок.

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    • Мы также должны сосредоточиться на молодежи и на тех талантах, от которых зависит наше будущее. Именно эти вопросы предстоит решить "ПСЖ" в ближайшее время», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау в случае ухода Месси.

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