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    «Алания» и «Рубин» разошлись миром в матче Первой лиги

    «Алания» — «Рубин»: счет матча 0:0

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    «Алания» на своем поле сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в матче 24-го тура российской Первой лиги.

    «Алания»
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    «Алания»

    Обе команды получили по одной желтой карточке. «Алания» 4 раза ударила в створ ворот, а «Рубин» нанес 3 удара.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Рубин 0:0
    Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев (Давид Дзахов, 70'), Батраз Гурциев (Артур Галоян, 70'), Алан Хабалов, Хетаг Хосонов, Алан Чочиев, Mashukov I., Максим Петров, Константин Плиев, Алан Цараев (Giorgobiani N., 46') Рубин: Юрий Дюпин, Джоэль Фамейе (Kostyukov M., '), Игорь Горбунов (Bezrukov R., 74'), Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов (Артём Попов, 84'), Александр Мартынович, Даниэль Мишкич (Виталий Лисакович, 46'), Rahmonaleiv U. (Shiryaev M., '), Илья Самошников, Teslenko E., Александр Зотов Предупреждения: Аллон Бутаев (5'), Дмитрий Кабутов (40')

    После этого матча «Алания» занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги с 41-м баллом в активе. «Рубин» располагается на 2-й строчке с 45-ю очками.

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