Тюкавин: Чувствуется, что Иран качественная команда

Нападающий сборной Россиипрокомментировал ничью в товарищеском матче с(1:1).

Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

«Хорошая, боевая игра. Иран — очень сильная команда. Мы знали, что они играют на высоком уровне.

Обидно, что вышли на второй тайм и сразу получили пенальти. Если судья поставил, значит был.

Чувствуется, что Иран качественная команда. Конечно, Иран сильнее, чем команды, с которыми мы играли ранее.

Сборы? Все как обычно», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.