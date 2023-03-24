ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн Проявили характер. Рекордный гол Кейна принес Англии историческую победу над Италией
  • 00:28
    • СМИ: «Бавария» уволила Нагельсмана и назначила Тухеля
    Все новости спорта

    Тюкавин: Чувствуется, что Иран качественная команда

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Нападающий сборной России Константин Тюкавин прокомментировал ничью в товарищеском матче с Ираном (1:1).

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

    «Хорошая, боевая игра. Иран — очень сильная команда. Мы знали, что они играют на высоком уровне.

    Обидно, что вышли на второй тайм и сразу получили пенальти. Если судья поставил, значит был.

  • Отбивались и терпели. Иранцы напомнили сборной России ее нынешний уровень
  • Очередной ничейный результат команды Валерия Карпина — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Чувствуется, что Иран качественная команда. Конечно, Иран сильнее, чем команды, с которыми мы играли ранее.

    Сборы? Все как обычно», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция имеет все, чтобы стартовать с победы
  • Франция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Покончит ли Бельгия с победной серией Швеции?
  • Швеция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сербы сделают результат в первом тайме
  • Сербия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  6.00
  • Прогноз на матч Портленд — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры