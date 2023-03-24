Петраков: Если Сперцян будет лидером и станет тянуть команду за собой, мы от этого не откажемся

Главный тренер сборнойвысказался о полузащитникеи защитнике московского

«Если Сперцян будет лидером и станет тянуть команду за собой, мы, конечно, от этого не откажемся. Но выстраивать игру команды вокруг одного футболиста — не в моих принципах. Хочется, чтобы лидеров было несколько.

У меня были индивидуальные беседы с каждым из вызванных игроков — в общей сложности мы разговаривали со всеми шесть часов. О том, кто чем живет, о семьях. В общем, хорошо познакомились.

Что касается Наира, то он произвел очень приятное впечатление, он эрудированный и воспитанный человек. И армянин. Поэтому я и вызвал его в сборную Армении», — приводит слова Петракова «Спорт-Экспресс».

Сборная Армении встретится с Турцией в матче квалификации к Евро-2024.