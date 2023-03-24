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    Петраков: Если Сперцян будет лидером и станет тянуть команду за собой, мы от этого не откажемся

    Футбол Евро-2024 Сборная Армении
    Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне и защитнике московского «Локомотива» Наире Тикнизяне.

    Александр Петраков
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    Александр Петраков

    «Если Сперцян будет лидером и станет тянуть команду за собой, мы, конечно, от этого не откажемся. Но выстраивать игру команды вокруг одного футболиста — не в моих принципах. Хочется, чтобы лидеров было несколько.

    У меня были индивидуальные беседы с каждым из вызванных игроков — в общей сложности мы разговаривали со всеми шесть часов. О том, кто чем живет, о семьях. В общем, хорошо познакомились.

    Что касается Наира, то он произвел очень приятное впечатление, он эрудированный и воспитанный человек. И армянин. Поэтому я и вызвал его в сборную Армении», — приводит слова Петракова «Спорт-Экспресс».

    Сборная Армении встретится с Турцией в матче квалификации к Евро-2024.

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