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    Гончаренко: Был шокирован красной карточкой в игре с «Динамо»

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать его на три матча.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    Гончаренко получил дисквалификацию за за нецензурную брань в адрес арбитра Алексея Амелина в матче с «Динамо» (0:1).

    «Во-первых, я был сильно шокирован красной карточкой в целом. Я так и не понял, за что.

    Второй момент: если про тебя что-то записали в протоколе, у тебя нет никаких шансов, ты не сможешь ничего доказать. Прав ты или неправ — тебе влепят какое-то количество игр.

    И третье: читать "за нецензурную брань" — для меня это тоже шок такой, режет глаз. На самом деле этого не было.

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    • Нам надо принять эту ситуацию. К сожалению, толком так никто и не объяснил, почему я получил красную карточку. Даже исходя из записанного можно было сделать вывод, что там по большому счету ничего не было», — приводит слова белорусского специалиста пресс-служба екатеринбургского клуба.

    «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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