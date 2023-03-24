Гончаренко: Был шокирован красной карточкой в игре с «Динамо»

Главный тренер «Урала»высказался по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать его на три матча.

Гончаренко получил дисквалификацию за за нецензурную брань в адрес арбитра Алексея Амелина в матче с «Динамо» (0:1).

«Во-первых, я был сильно шокирован красной карточкой в целом. Я так и не понял, за что.

Второй момент: если про тебя что-то записали в протоколе, у тебя нет никаких шансов, ты не сможешь ничего доказать. Прав ты или неправ — тебе влепят какое-то количество игр.

И третье: читать "за нецензурную брань" — для меня это тоже шок такой, режет глаз. На самом деле этого не было.

Нам надо принять эту ситуацию. К сожалению, толком так никто и не объяснил, почему я получил красную карточку. Даже исходя из записанного можно было сделать вывод, что там по большому счету ничего не было», — приводит слова белорусского специалиста пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.