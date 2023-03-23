Турецкий журналист: В Турции Дзюбу прозвали «воздушным шаром»

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка поделился мнением о нападающем «Локомотива»

Как известно, Дзюба начинал сезон в «Адана Демирспор». В ноябре прошлого года россиянин расторг контракт с турецким клубом.

«Трансфер Дзюбы был воспринят как отличная новость для "Аданы", но не для "Фенербахче", "Галатасарая" или "Бешикташа".

Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба. Но довольно скоро его прозвали "воздушным шаром".

Дзюба не смог адаптироваться в Турции. Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего», — приводит слова Будки «Чемпионат».