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    Клаудиньо: «Фенербахче» сильнее ЦСКА

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал комментарий после ничьи с «Фенербахче» (2:2).

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Для нас было важно сегодня сыграть такой матч, тем более, что перерыв в чемпионате, не играем в европейских турнирах — Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Это была важная проверка, команда хорошо себя проявила, держала удар. Эта игра для нас полезна.

    Мы понимали, что игра будет сложная, что "Фенер" выступает перед своими болельщиками. Да, мы не вышли так, как хотели, но знали, что будет сложно. Гол помог команде разбежаться и показать хороший футбол.

    "Фенер" сейчас играет в еврокубках, у него сильный состав, 12 человек играет в сборной, поэтому можно считать, что "Фенер" сильнее ЦСКА. Но разные лиги. У нас была неудачная игра с ЦСКА, они очень хорошо сыграли. Сравнить очень сложно», — цитирует футболиста Sport24.

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