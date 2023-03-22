Карпин о переходе в АФК: У меня нет информации

Главный тренер сборной Россиизаявил, что не располагает информацией о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Пока у меня нет информации, что Россия в скором времени перейдёт в Азиатскую конференцию. Ходили разговоры про это, но пока никакой информации по этому поводу мы не имеем. Понятно, что лучше играть, чем не играть нигде, но пока никакого решения нет.

Пообщался практически со всеми футболистами. Что касается новичков, то в разговоре — приятные. В игре — посмотрим. Азмун и Эззатоллахи зарекомендовали себя в России с лучшей стороны. Многих игроков сборной Ирана мы знаем. Они — футболисты очень хорошего уровня», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.