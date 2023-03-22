Защитник «Валенсии» Гайя убежден, что команда выберется из зоны вылета в Примере

Капитанвысказался о неудачных результатах команды в испанской Примере. Защитник также отреагировал на новость об увольнении главного тренера команды

«В этот сложный момент для клуба, мы должны сохранять спокойствие и понимать, что поставлено на карту. Мы должны показать максимум, чтобы попытаться выбраться оттуда как можно скорее.

Конфликт с болельщиками? Играть в такой ситуации непросто, но на двух последних домашних матчах они забыли, что должны помогать. Но, конечно, чтобы требовать от них поддержки, мы должны что-то дать им взамен. Игроки и болельщики должны объединиться.

Как капитан, я должен сосредоточиться на том, что я могу сделать, попытаться помочь команде, постараться сделать так, чтобы мы все были одним целым, чтобы никто не был разъединён, осознавая важность борьбы за сохранение прописки.

Страх вылета? Мы должны избавиться от него, потому что со страхом играть в футбол сложнее. В футбол нужно играть с радостью, с энтузиазмом и желанием. Нам трудно отгонять эти мысли, но мы убеждены, что выберемся из зоны вылета, и я убеждён.

Удивило ли увольнение Гаттузо? Да, потому что это произошло внезапно, мы этого не ожидали, и это нас удивило. Я могу сказать только хорошие слова о Гаттузо, он правильно вёл себя со мной и со всей группой игроков с первого момента.

Жаль, что он ушёл, потому что мы очень хорошо начали, но когда вы не выигрываете, теряется уверенность, и нам было за это стыдно», — приводит слова футболиста Marca.

«Валенсия» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры с 26-ю очками в активе. Команда отстает от спасительной 17-й строчки на один балл.