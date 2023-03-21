Лидера «Фулхэма» могут дисквалифицировать до конца сезона

Нападающий «Фулхэма»может больше не сыграть в этом сезоне.

По информации The Times, Митровича могут дисквалифицировать до конца сезона за толчок арбитра в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

В Футбольной ассоциации Англии считают, что трехматчевая дисквалификация в данном случае будет чересчур мягким наказанием для сербского футболиста. В организации настаивают на том, что один из лидеров «Фулхэма» должен быть отстранен как минимум на 10 матчей.

В текущем сезоне Митрович провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 11 мячей.

«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 27-ми туров.