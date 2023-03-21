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    Лидера «Фулхэма» могут дисквалифицировать до конца сезона

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    Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович может больше не сыграть в этом сезоне.

    Александар Митрович
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    Александар Митрович

    По информации The Times, Митровича могут дисквалифицировать до конца сезона за толчок арбитра в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    В Футбольной ассоциации Англии считают, что трехматчевая дисквалификация в данном случае будет чересчур мягким наказанием для сербского футболиста. В организации настаивают на том, что один из лидеров «Фулхэма» должен быть отстранен как минимум на 10 матчей.

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    • В текущем сезоне Митрович провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 11 мячей.

    «Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 27-ми туров.

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