Канчельскис: «Химки», наверное, хотят побить рекорд «Палермо»

Бывший полузащитник сборной Россииотреагировал на информацию о возможной отставкес поста главного тренера

«Помню, был в "Палермо" президент, который поменял за сезон 7 тренеров. "Химки", наверное, хотят побить рекорд. Хотят — пускай меняют, не хотят — не меняют.

Такими темпами положительного результата они не добьются. Не знаю, чем они дышат, и чего они хотят. Может, у них стоит задача вылететь из РПЛ.

"Палермо" — реальный показатель, который не добился результатов и вылетел из серии А», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 13 очков в 20 матчах.