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    Галтье: Нельзя обвинить моих игроков в том, что они не выкладывались

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ренн
    Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался относительно поражения от «Ренна» (0:2) в матче 28-го тура Лиги 1.

    Кристоф Галтье
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    Кристоф Галтье

    «Мои игроки отдали все силы. Если у вас есть ощущение, что они не выложились, то поставьте себя на их место: команда лишилась восьми футболистов, в раздевалке — члены молодежной команды, которых они видели раз или два на тренировке.

    Мы знали, что будет сложно. Игроки сильно устали. В начале матча были технические ошибки, у некоторых игроков не было опыта совместной игры и отработанных действий. Но мы все равно создавали хорошие моменты в первом тайме. Достаточно ли этого? Судить вам.

    Нельзя обвинить моих игроков в том, что они не выкладывались. Это неправда. Но можно понять то, что возникает некоторое смирение при 0:2 в матче с "Ренном", когда вариантов усиления игры при помощи запасных мало, а в составе не хватает многих футболистов.

    Я не думаю о будущем, только об оставшихся 10 матчах, которые мы должны провести так, чтобы стать чемпионами Франции. Я также пытаюсь объединить команду, не сдаваться. Сезон далек от завершения, позади нас есть конкуренты.

    Я вовлечен в работу, я не пассивен и не думаю только о своем будущем. Я просто хочу сделать все, чтобы мы выиграли чемпионат. Но мне нужно, чтобы вернулись отсутствующие футболисты, и тогда мы сможем вернуться к нашим ключевым достоинствам», — цитирует Галтье RMC Sport.

    Таким образом, «парижане» впервые проиграли на своем поле в чемпионате Франции за два года.

    Несмотря на неудачу, ПСЖ сохраняет лидерство с 66 очками. У «Ренна» 50 пунктов и 5-е место в таблице Лиги 1.

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