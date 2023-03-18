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    Мхитарян отказался возвращаться в сборную Армении

    Футбол Сборная Армении Интер
    Главный тренер сборной Армении Александр Петраков сообщил, что полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян отказался выступать за национальную команду.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    «С самого первого дня своего прибытия в Армению я пытался лично связаться с Генрихом Мхитаряном. Сначала не получалось, потом я интересовался им у его бывших одноклубников по "Шахтеру" — Пятова, Степаненко.

    Из разных источников мне сообщили, что Генрих не хочет и будет придерживаться своего решения. Я попросил своего помощника Романа Березовского связаться с ним и понять его позицию, но Мхитарян также сказал Березовскому, что он уже принял решение.

    Я был готов поехать в Милан и поговорить с ним, но он отказался. Решение Мхитаряна следует уважать. Он исключительный футболист», — приводит слова Петракова Radar Armenia.

    В текущем сезоне Мхитарян провел в чемпионате Италии 23 матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении в марте 2022 года. На его счету 32 гола в 95 матчах за национальную команду.

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