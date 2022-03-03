Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении

Полузащитник «Ромы»объявил о завершении карьеры в сборной Армении.

«Помню, когда я впервые надел футболку национальной сборной, это было в товарищеском матче против Панамы. Свой первый гол за сборную я забил в отборочном матче чемпионата мира против Эстонии. Я хотел побеждать на каждом этапе своей карьеры, каким бы трудным это ни было.

Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и еще большая честь быть ее капитаном последние шесть лет.

После 95 матчей за сборную, напряженной работы, страсти и беспрецедентных взлетов и падений на пути я принял решение завершить карьеру в сборной Армении.

Я принял это решение после игры против Германии в ноябре. Я думаю, что это подходящее время. Я отдал сборной все, что мог.

В ближайшие годы я буду полностью сосредоточен на своей клубной карьере», — написал Мхитарян в своем инстаграме.

Мхитарян провел за сборную Армении 95 матчей и забил 32 гола.