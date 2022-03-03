ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби
  • 14:47
    • «Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России
  • 10:28
    • Российским паралимпийцам запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине
  • 15:39
    • Клубы АПЛ не намерены участвовать в проекте Суперлиги
  • 15:29
    • СМИ: Грановская уйдет из «Челси»
  • 15:12
    • Польша сыграет в финале плей-офф ЧМ-2022. ФИФА не будет искать замену сборной России
    Все новости спорта

    Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Сборная Армении Рома Серия A Футбол Италии
    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении.

    Генрих Мхитарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генрих Мхитарян

    «Помню, когда я впервые надел футболку национальной сборной, это было в товарищеском матче против Панамы. Свой первый гол за сборную я забил в отборочном матче чемпионата мира против Эстонии. Я хотел побеждать на каждом этапе своей карьеры, каким бы трудным это ни было.

    Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и еще большая честь быть ее капитаном последние шесть лет.

    После 95 матчей за сборную, напряженной работы, страсти и беспрецедентных взлетов и падений на пути я принял решение завершить карьеру в сборной Армении.

    Я принял это решение после игры против Германии в ноябре. Я думаю, что это подходящее время. Я отдал сборной все, что мог.

    В ближайшие годы я буду полностью сосредоточен на своей клубной карьере», — написал Мхитарян в своем инстаграме.

    Мхитарян провел за сборную Армении 95 матчей и забил 32 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА затащит еще один домашний матч?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Барыс» положит в сетку «Металлурга» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ириски» закончат сказку «Борэм Вуд»
  • «Эвертон» — «Борэм Вуд». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Борэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры