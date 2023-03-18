«Эспаньол» — «Сельта»: счет матча 1:3, обзор голов

одержала победу над(3:1) в матче 26-го тура Примеры.

Первый гол был забит на 26-й минуте встречи. Игрок «Сельты» Габриэль Вейра после отличной передачи совершил удар в правый угол ворот — 1:0.

На 45-й минуте матча гости удвоили преимущество в счете. Арбитр назначил пенальти в ворота «Эспаньола». Реализовал одиннадцатиметровый нападающий команды Яго Аспас.

Уже на 82-й минуте гости сделали счет разгромным. 3-й гол «Сельты» забил нападающий Карлес Сайоль.

«Эспаньол» забил гол престижа на 87-й минуте. Отличился полузащитник

Хосе Грахера.

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Сельта 1:3 Голы: 0:1 Габриэль Вейга (26'), 0:2 Яго Аспас (пенальти) (45'), 0:3 Карлес Перес (82'), 1:3 Jose Gragera (87') Эспаньол: Фернандо Пачеко, Оскар Хиль, Сесар Монтес, Серджи Гомес (Эдуардо Экспозито, 72'), Леандро Кабрера (Хавьер Пуадо, 46'), Винисиус Соуза Коста (Jose Gragera, 54'), Серхи Дардер, Рубен Санчес, Денис Суарес (Николас Меламед Рибаудо, 64'), Мартин Брайтвайт, Хоселу Сельта: Харис Сеферович (Йёрген Странн Ларсен, 60'), Яго Аспас (Гонсало Пасьенса, 88'), Лукас де ла Торре (Франко Серви, 69'), Габриэль Вейга (Ренато Тапиа, 70'), Франсиско Пейнадо, Карлес Перес (Аугусто Солари, 88'), Хавьер Галан, Унай Нуньес, Джозеф Айду, Уго Мальо, Иван Вильяр Предупреждения: Серхи Дардер (31'), Леандро Кабрера (44'), Хавьер Галан (62'), Йёрген Странн Ларсен (90 + 1')

После этого матча «Сельта» занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры (34 очка). «Эспаньол» располагается на 16-й строчке (27).