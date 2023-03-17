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    Свищев: Министерства и РФС разрабатывают меры мотивации для возвращения зрителей на стадионы

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    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что РФС пытается найти решение для возвращения болельщиков на стадионы.

    Болельщики не могут посещать матчи РПЛ без Fan ID
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    Болельщики не могут посещать матчи РПЛ без Fan ID

    В этом году посетить любой матч РПЛ можно только после оформления Fan ID (паспорта болельщика).

    «Знаю, что и РФС, и Минспорт, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности.

    В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.

    Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит — думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», — приводит слова Свищеа «РИА Новости».

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    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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