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    Лукас Лейва завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

    Футбол Ливерпуль Лацио
    Полузащитник «Гремио» Лукас Лейва принял решение завершить профессиональную карьеру.

    Лукас Лейва
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    Лукас Лейва

    Причиной такого решения 36-летнего футболиста стали проблемы со здоровьем. У него была обнаружена аритмия сердца.

    «Мое здоровье превыше всего. Я хочу поблагодарить "Гремио". Сегодня я объявляю о завершении карьеры.

    Я заканчиваю карьеру в клубе, в котором хотел играть. К сожалению, все получилось не совсем так, как планировал» — отметил Лейва на специальной прощальной пресс-конференции.

    Напомним, ранее Лукас Лейва также успел поиграть за «Ливерпуль» и «Лацио».

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