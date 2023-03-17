Лукас Лейва завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Полузащитникпринял решение завершить профессиональную карьеру.

Причиной такого решения 36-летнего футболиста стали проблемы со здоровьем. У него была обнаружена аритмия сердца.

«Мое здоровье превыше всего. Я хочу поблагодарить "Гремио". Сегодня я объявляю о завершении карьеры.

Я заканчиваю карьеру в клубе, в котором хотел играть. К сожалению, все получилось не совсем так, как планировал» — отметил Лейва на специальной прощальной пресс-конференции.

Напомним, ранее Лукас Лейва также успел поиграть за «Ливерпуль» и «Лацио».