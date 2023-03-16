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    Тен Хаг: У нас не только 11 игроков, у нас целая команда

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Бетисом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я счастлив, "Бетис" — очень хорошая команда, мы видели это в матчах с "Реалом" и "Барселоной", но мы дважды обыграли их, так что я думаю, что мы выступили очень хорошо. Во втором тайме мы намного лучше владели мячом, удерживая его на своей половине поля, а затем создавая моменты.

    Все игроки выступили очень хорошо. Еще раз, все игроки, которые приезжают на матч, могут выполнять свою работу и показывать хорошие результаты, так что у нас не только 11 игроков, у нас целая команда.

    Факундо здорово вышел. У него было несколько хороших выступлений на тренировках, но матч — это другое. В начале ему нужно было было включиться в игру, но через несколько минут у него появилась вера в себя, он хорошо действовал. Я доволен», — сказал голландский специалист.

    МЮ выиграл с общим счетом 4:1 и отправился в четвертьфинал второго по престижности турнира на европейском континенте.

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