Тен Хаг: У нас не только 11 игроков, у нас целая команда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над «Бетисом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я счастлив, "Бетис" — очень хорошая команда, мы видели это в матчах с "Реалом" и "Барселоной", но мы дважды обыграли их, так что я думаю, что мы выступили очень хорошо. Во втором тайме мы намного лучше владели мячом, удерживая его на своей половине поля, а затем создавая моменты.

Все игроки выступили очень хорошо. Еще раз, все игроки, которые приезжают на матч, могут выполнять свою работу и показывать хорошие результаты, так что у нас не только 11 игроков, у нас целая команда.

Факундо здорово вышел. У него было несколько хороших выступлений на тренировках, но матч — это другое. В начале ему нужно было было включиться в игру, но через несколько минут у него появилась вера в себя, он хорошо действовал. Я доволен», — сказал голландский специалист.

МЮ выиграл с общим счетом 4:1 и отправился в четвертьфинал второго по престижности турнира на европейском континенте.