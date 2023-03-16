«Слован» — «Базель»: счет матча 2:2 (1:4), обзор голов

Швейцарский» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций одержал выездную победу над братиславским— 2:2 (4:1 по пенальти).

Счет на 11-й минуте открыли словаки. После розыгрыша углового, последовала подача на линию вратарской от Вайсса и удар головой Куцка, мяч от защитника отскочил к Малику Абубакари, который с трёх метров поразил ворота.

На 17-й минуте быстрый выход из обороны показали игроки «Слована», убежал по правому краю Абубакари, выполнил прострел. До адресата мяч не дошёл, но удачно на подбор подоспел Юрай Куцка, отправив игровой снаряд в касание в нижний угол ворот соперника.

На 53-й минуте «Базель» уменьшил разрыв в счете. Прошла подача с углового почти на противоположный край штрафной, последовала скидка Ланга и блестящий удар Риккардо Калафьори.

А на третьей добавленной минуте «Базель» сравнял счет. Зеки Амдуни принял мяч, обработал, прицелился и пробил, а Хован не потащил.

Первый матч закончился со счетом 2:2 и встреча перешла в экстра-таймы, а потом в серию пенальти, где точнее были швейцарцы. Голкипер гостей Марвин Хиц отразил удары Юрая Куцки и Тиграна Барсегяна.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Слован — Базель 2:2 Голы: 1:0 Малик Абубакари (11'), 2:0 Юрай Куцка (17'), 2:1 Риккардо Калафьори (53'), 2:2 Zeki Amdouni (90 + 3') Слован: Адриан Хован (Martin Trnovsky, 120'), Юрий Медведев, Гурам Кашия, Вернон Де Марко, Лукас Ловат, Джаба Канкава, Александр Чаврич (Тигран Барсегян, 97'), Юрай Куцка, Георгий Чакветадзе (Filip Lichy, 72'), Владимир Вайсс (Maudo Jarjue, 90'), Малик Абубакари (Zuberu Sharani, 90') Базель: Жан-Кевин Огустен (Дариан Малес, 66'), Анди Зачири, Zeki Amdouni, Таулант Джака (Брэдли Финк, 82'), Анди Диуф, Дан Ндой (Ваутер Бюргер, 101'), Anton Kade (Серхио Лопес, 66'), Риккардо Калафьори, Анди Пельмар, Михаэль Ланг, Марвин Хиц Предупреждения: Вернон Де Марко (46'), Владимир Вайсс (81'), Анди Зачири (85'), Лукас Ловат (86'), Heiko Vogel (93'), Риккардо Калафьори (104')

Четвертьфинальные пары определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет 17 марта.