«Слован» — «Базель»: счет матча 2:2 (1:4), обзор голов

Счет на 11-й минуте открыли словаки. После розыгрыша углового, последовала подача на линию вратарской от Вайсса и удар головой Куцка, мяч от защитника отскочил к Малику Абубакари, который с трёх метров поразил ворота.
На 17-й минуте быстрый выход из обороны показали игроки «Слована», убежал по правому краю Абубакари, выполнил прострел. До адресата мяч не дошёл, но удачно на подбор подоспел Юрай Куцка, отправив игровой снаряд в касание в нижний угол ворот соперника.
На 53-й минуте «Базель» уменьшил разрыв в счете. Прошла подача с углового почти на противоположный край штрафной, последовала скидка Ланга и блестящий удар Риккардо Калафьори.
А на третьей добавленной минуте «Базель» сравнял счет. Зеки Амдуни принял мяч, обработал, прицелился и пробил, а Хован не потащил.
Первый матч закончился со счетом 2:2 и встреча перешла в экстра-таймы, а потом в серию пенальти, где точнее были швейцарцы. Голкипер гостей Марвин Хиц отразил удары Юрая Куцки и Тиграна Барсегяна.
Четвертьфинальные пары определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет 17 марта.