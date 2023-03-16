ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством
    Все новости спорта

    Женская юниорская сборная России выступит под флагом страны и с гимном на турнире УЕФА

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА Товарищеские матчи
    Женская сборная России выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, который проводится в рамках программы UEFA Assist, под национальным флагом. Об этом сообщила старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U-16 под моим руководством.

    Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном.

  • Поворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии
  • Все, что нужно знать о турнире, в котором летом может сыграть сборная России по футболу
  • 13/03/2023

    • Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире — занять первое место. Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность — поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА. Для нас преимущество — в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны.

    Мы до этого всегда участвовали в международном турнире развития УЕФА, который ежегодно проводится в разных странах Европы. Сейчас примем участие в азиатском турнире. Соревнование в Дакке будет носить товарищеский статус», — приводит слова Медведь ТАСС.

    Турнир пройдет в Дакке (Бангладеш) с 20 по 28 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» вновь будет удачен с нижегородцами
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?
  • «Ференварош» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Отыграется ли «Фенербахче» против «Севильи»?
  • «Фенербахче» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры