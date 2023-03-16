Женская юниорская сборная России выступит под флагом страны и с гимном на турнире УЕФА

Женская сборнаявыступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, который проводится в рамках программы, под национальным флагом. Об этом сообщила старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет

«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U-16 под моим руководством.

Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном.

Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире — занять первое место. Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность — поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА. Для нас преимущество — в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны.

Мы до этого всегда участвовали в международном турнире развития УЕФА, который ежегодно проводится в разных странах Европы. Сейчас примем участие в азиатском турнире. Соревнование в Дакке будет носить товарищеский статус», — приводит слова Медведь ТАСС.

Турнир пройдет в Дакке (Бангладеш) с 20 по 28 марта.