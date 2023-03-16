Клопп: Прошел тот, кто должен был пройти

Главный тренер «Ливерпуля»высказался о поражении от «Реала» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если хочешь пройти дальше, играть нужно самозабвенно — сегодня у нас этого не получилось. Прошел тот, кто должен был пройти, а мы должны это признать. "Реал" контролировал ход игры. Это совсем не то, чего мы хотели, однако получили в итоге именно это.

Нужны голевые моменты. В игре, которую мы сегодня видели, "Реал" был сильнее. Он был лучше в трех из четырех суммарно сыгранных таймов. Даже если бы мы играли дома, то при сегодняшней игре тоже, вероятнее всего, вылетели.

Мы готовились провести игру по-особенному, но не смогли показать сегодня этого на поле. Никто не задумается о том, как же это "Ливерпуль" не прошел дальше. Все так, как есть, и нам остается только принять это», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Реал» одержал крупную победу со счетом 5:2. Таким образом, общий счет составил 6:2.

«Галактикос» сыграют в четвертьфинале. Жеребьевка состоится 17 марта.