«Кармиотисса» Кержакова может подписать игроков из России

Технический директор «Кармиотиссы»рассказал о трансферных планах клуба.

В начале февраля «Кармиотиссу» возглавил бывший нападающий сборной России Александр Кержаков.

«Александр Кержаков рассказал о своих трансферных желаниях. Там есть разные футболисты, в том числе из России.

Сейчас Александр думает о сегодняшней игре, а трансферы мы с ним будем обсуждать в апреле.

Хочу отметить, россиянин — огромный профессионал, который думает о результатах команды, поэтому для него очень важна сегодняшняя игра», — сказал Антониу, слова которого приводит Sport24.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра после 27 туров.