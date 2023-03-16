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    «Кармиотисса» Кержакова может подписать игроков из России

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    Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал о трансферных планах клуба.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    В начале февраля «Кармиотиссу» возглавил бывший нападающий сборной России Александр Кержаков.

    «Александр Кержаков рассказал о своих трансферных желаниях. Там есть разные футболисты, в том числе из России.

    Сейчас Александр думает о сегодняшней игре, а трансферы мы с ним будем обсуждать в апреле.

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    • Хочу отметить, россиянин — огромный профессионал, который думает о результатах команды, поэтому для него очень важна сегодняшняя игра», — сказал Антониу, слова которого приводит Sport24.

    «Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра после 27 туров.

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