«Кармиотисса» Кержакова может подписать игроков из России

Александр Кержаков Фото: globallookpress.com
В начале февраля «Кармиотиссу» возглавил бывший нападающий сборной России Александр Кержаков.
«Александр Кержаков рассказал о своих трансферных желаниях. Там есть разные футболисты, в том числе из России.
Сейчас Александр думает о сегодняшней игре, а трансферы мы с ним будем обсуждать в апреле.
Хочу отметить, россиянин — огромный профессионал, который думает о результатах команды, поэтому для него очень важна сегодняшняя игра», — сказал Антониу, слова которого приводит Sport24.
«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра после 27 туров.