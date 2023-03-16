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    Аргентинец из «Крыльев Советов» хочет получить российский паспорт

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    Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заинтересован в получении российского паспорта. Об этом сообщил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    «Разговор действительно был. Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт.

    На данный момент мы узнаем, насколько это возможно, и будем стараться сделать все оперативно.

    Идет сбор информации, а что будет дальше, посмотрим», — приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».

    22-летний Гарре перешел в «Крылья Советов» в начале года из аргентинского «Расинга».

    Напомним, в феврале российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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