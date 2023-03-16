Аргентинец из «Крыльев Советов» хочет получить российский паспорт

Аргентинский нападающий «Крыльев Советов»заинтересован в получении российского паспорта. Об этом сообщил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

«Разговор действительно был. Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт.

На данный момент мы узнаем, насколько это возможно, и будем стараться сделать все оперативно.

Идет сбор информации, а что будет дальше, посмотрим», — приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».

22-летний Гарре перешел в «Крылья Советов» в начале года из аргентинского «Расинга».

Напомним, в феврале российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.