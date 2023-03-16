Аргентинец из «Крыльев Советов» хочет получить российский паспорт

Бенхамин Гарре Фото: pfcks.ru
«Разговор действительно был. Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт.
На данный момент мы узнаем, насколько это возможно, и будем стараться сделать все оперативно.
Идет сбор информации, а что будет дальше, посмотрим», — приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».
22-летний Гарре перешел в «Крылья Советов» в начале года из аргентинского «Расинга».
Напомним, в феврале российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.