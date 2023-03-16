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    «Севилья» проиграла «Фенербахче», но прошла в 1/4 финала Лиги Европы

    «Фенербахче» — «Севилья»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Фенербахче» в родных стенах одолел «Севилью» со счетом 1:0.

    «Фенербахче»
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    «Фенербахче»

    Гол Эннера Валенсии с пенальти стал единственным в данном поединке.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Фенербахче — Севилья 1:0
    Гол: 1:0 Эннер Валенсия (пенальти) (41') Фенербахче: Алтай Байиндыр, Сердар Азиз (Диего Росси, 84'), Samet Akaydin, Аттила Салаи, Ферди Кадыоглу, Исмаиль Юксек, Миха Зайц (Мерт Хакан Яндаш, 75'), Джейден Остерволде, Арда Гюлер (Эмре Мор, 84'), Эннер Валенсия (Жоао Педро, 84'), Миши Батшуайи (Джошуа Кинг, 19') Севилья: Юссеф Эн-Несири (Эрик Ламела, 59'), Рафаэль Мир Висенте (Лукас Окампос, 73'), Иван Ракитич (Жоан Жордан, 83'), Фернандо, Оливер Торрес (Сусо, 73'), Маркос Акунья, Алекс Теллес, Неманья Гудель, Луак Баде, Гонсало Монтьель (Хесус Навас, 83'), Марко Дмитрович Предупреждения: Сердар Азиз (45 + 1'), Луак Баде (45 + 2'), Исмаиль Юксек (90'), Жоан Жордан (90')

    Благодаря победе со счетом 2:0 в первом матче «Севилья» смогла пробиться в полуфинал Лиги Европы, а «Фенербахче» прекратил участие в турнире.

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