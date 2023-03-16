Анчелотти: О жеребьевке я не беспокоюсь. «Реал» просто должен побеждать

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший матч. Без больших спадов. Серьезные, четкие идеи. И все закончилось хорошо. О жеребьевке я не беспокоюсь. Мы просто должны побеждать. Вот и все!

Владение мячом вызывало беспокойство у команды, но они приложили огромные усилия, чтобы держать нити игры под контролем. У нас очень современная команда — классная, опытная, преданная своему делу. Полная концентрация.

Лига чемпионов — очень капризный турнир. Его по-прежнему нелегко выиграть. В 1/4 финала вышли команды, которых не ждали увидеть на этой стадии. В первую очередь это касается клубов Серии А. Но мы должны сосредоточиться на своей игре и на победах», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Реал» одержал крупную победу со счетом 5:2. Таким образом, общий счет составил 6:2.

«Галактикос» сыграют в четвертьфинале. Жеребьевка состоится 17 марта.