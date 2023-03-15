Розе: Ответственность за это поражение от «Ман Сити» лежит на мне

Главный тренер «Лейпцига»прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знаю то, насколько хорош Эрлинг, знаю его сильные стороны. Когда Эрлинг приближается к воротам, он нацелен на гол. Сегодня он забил четы... А нет, даже пять!

Нам так и не удалось войти в игру. Ответственность за это лежит на мне. Мы пропускали таким образом, что это очень огорчает. "Сити" одержал свою победу более чем заслуженно.

Совсем плохо у нас было с обороной внутри штрафной площади. И это — в 1/8 финала Лиги чемпионов! Манчестерцы кое-что изменили в своем прессинге по сравнению со вторым таймом в Лейпциге, и это стало тем, чего мы не ожидали», — цитирует наставника «быков» официальный сайт УЕФА.

Прошлая игра закончилась со счетом 1:1. Таким образом, «Ман Сити» выиграл с общим результатом 8:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 17 марта.