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    Розе: Ответственность за это поражение от «Ман Сити» лежит на мне

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    Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Марко Розе
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    Марко Розе

    «Знаю то, насколько хорош Эрлинг, знаю его сильные стороны. Когда Эрлинг приближается к воротам, он нацелен на гол. Сегодня он забил четы... А нет, даже пять!

    Нам так и не удалось войти в игру. Ответственность за это лежит на мне. Мы пропускали таким образом, что это очень огорчает. "Сити" одержал свою победу более чем заслуженно.

    Совсем плохо у нас было с обороной внутри штрафной площади. И это — в 1/8 финала Лиги чемпионов! Манчестерцы кое-что изменили в своем прессинге по сравнению со вторым таймом в Лейпциге, и это стало тем, чего мы не ожидали», — цитирует наставника «быков» официальный сайт УЕФА.

    Прошлая игра закончилась со счетом 1:1. Таким образом, «Ман Сити» выиграл с общим результатом 8:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 17 марта.

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