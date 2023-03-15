Писарский: Могу только попросить прощения у команды за то, что был офсайд и гол не засчитали

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский подвел итог матча против ЦСКА (2:2) Кубке России.

«Получил ушиб, надо будет посмотреть. Сейчас точно не могу сказать.

Могу только попросить прощения у команды за то, что был офсайд и гол не засчитали. Игра сложная была, два разных тайма. В первой половине плохо выглядели. Потом получили рекомендации, так сказать. Вышли заряженными. Но пропустили такие нелепые мячи. Ничего, не опустили руки, пошли играть дальше, забили два гола.

Не выиграли, ничего страшного. Следующая игра в Москве будет решающей, и мы сыграем на 100 процентов», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».

Напомним, что Писарский стал автором первого гола своей команды и был признан лучшим игроком поединка.