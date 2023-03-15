Иранский журналист: Турнир CAFA — не важный и не привлекательный

Иранский журналист IMNA News Agencyпрокомментировал новость о том, что сборнаяв чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

«Турнир CAFA не плохой, но он не важный и не привлекательный. Да, хорошо, что спустя годы наконец-то организовали этот летний турнир, а участие в нем сборной России повысит интерес со стороны футбольных болельщиков.

Вступление РФС к АФК будет очень интересным и сложным для других азиатских национальных команд.

Думаю, это вопрос времени, может даже одного месяца. Для нас, сборной Ирана, будет честью играть против такого сильного соперника», — приводит слова Карими Sport24.

В турнире, который пройдет с 9 по 21 июня, сыграют сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Кроме того, планируется пригласить на турнир еще одну азиатскую сборную.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.