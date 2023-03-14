«Жирона» — «Атлетико»: счет матча 0:1, обзор гола

«Жирона» — «Атлетико» Фото: globallookpress.com
Единственный гол был забил на 94-й минуте встречи. Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората совершил удар из пределов штрафной и попал в нижний угол ворот.
Футбол. Испания. Примера
Жирона — Атлетико 0:1
Гол: 0:1 Альваро Мората (90 + 2') Жирона: Пауло Гассанига, Martinez Arnau, Сантьяго Буэно, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Ориоль Ромеу Видаль (Иван Мартин, 75'), Виктор Цыганков (Тони Вилья, 87'), Борха Гарсия (Валери Фернандес, 64'), Алейш Гарсия (Бернардо Эспиноса, 87'), Родриго Рикельме, Валентин Кастеллано (Кристиан Стуани, 75') Атлетико: Антуан Гризманн, Мемфис Депай (Альваро Мората, 62'), Янник Карраско (Сауль Ньигес, 76'), Тома Лемар (Анхель Корреа, 62'), Коке (Аксель Витсель, 81'), Маркос Льоренте (Родриго Де Пауль, 62'), Науэль Молина, Марио Эрмосо, Хосе Хименес, Стефан Савич, Ян Облак Предупреждения: Маркос Льоренте (57'), Стефан Савич (66'), Родриго Де Пауль (90 + 8'), Кристиан Стуани (90 + 11')
После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры (48 очков). «Жирона» располагается на 12-й позиции (30).