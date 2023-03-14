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    Аргентинец Вера из «Оренбурга» хочет получить паспорт РФ

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    Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера хочет получить российское гражданство. Об этом сообщил президент клуба Василий Еремякин.

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса.

    Если у него есть такое твердое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет?

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    • Но пока что никаких конкретный действий в этом направлении не было», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Вера провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил один голи сделал пять результативных передач.

    «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

    Напомним, в феврале российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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