Аргентинец Вера из «Оренбурга» хочет получить паспорт РФ

Аргентинский полузащитник «Оренбурга»хочет получить российское гражданство. Об этом сообщил президент клуба Василий Еремякин.

«Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса.

Если у него есть такое твердое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет?

Но пока что никаких конкретный действий в этом направлении не было», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Вера провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил один голи сделал пять результативных передач.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

Напомним, в феврале российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.