Аргентинец Вера из «Оренбурга» хочет получить паспорт РФ

Лукас Вера Фото: fcorenburg.ru
«Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса.
Если у него есть такое твердое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет?
Но пока что никаких конкретный действий в этом направлении не было», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Вера провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил один голи сделал пять результативных передач.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
Напомним, в феврале российские паспорта получили бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.