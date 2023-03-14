Фетисов призвал РФС вернуться к системе «весна-осень»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеючто российский футбол должен вернуться к системе «весна-осень».

«Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым (министр иностранных дел РФ — прим.), и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе "весна-осень".

Играть в морозную погоду — это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает.

Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке. Непонятно, почему от этого отказались.

Если говорить о клубных командах, то наши успешные выступления в еврокубках тоже приходились на времена, когда мы играли в старом формате.

Я думаю, возврат придаст импульс развитию футбола, потому что играть летом гораздо приятнее», — приводит слова Фетисова ТАСС.