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    Фетисов призвал РФС вернуться к системе «весна-осень»

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    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов что российский футбол должен вернуться к системе «весна-осень».

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым (министр иностранных дел РФ — прим.), и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе "весна-осень".

    Играть в морозную погоду — это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает.

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    • Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке. Непонятно, почему от этого отказались.

    Если говорить о клубных командах, то наши успешные выступления в еврокубках тоже приходились на времена, когда мы играли в старом формате.

    Я думаю, возврат придаст импульс развитию футбола, потому что играть летом гораздо приятнее», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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