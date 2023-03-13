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    Семак ответил на вопрос, смогут ли Барриос и Сергеев сыграть против «Динамо»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой с «Динамо» в Кубке России высказался о состоянии травмированных игроков команды Вильмара Барриоса и Ивана Сергеева.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Пока по срокам сказать сложно. У Барриоса есть повреждение связки, сколько займет реабилитация, мы пока не знаем — ждем консультаций со специалистами. В скором времени будет понятно, но в любом случае ближайший матч он пропустит.

    Ваня Сергеев следующую игру на Кубок точно пропустит, а по поводу матча с ЦСКА будет понятно непосредственно перед игрой.

    Все остальные в принципе готовы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

    Поединок между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве в среду, 15 марта.

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