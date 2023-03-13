Семак ответил на вопрос, смогут ли Барриос и Сергеев сыграть против «Динамо»

Главный тренерперед игрой св Кубке России высказался о состоянии травмированных игроков команды

«Пока по срокам сказать сложно. У Барриоса есть повреждение связки, сколько займет реабилитация, мы пока не знаем — ждем консультаций со специалистами. В скором времени будет понятно, но в любом случае ближайший матч он пропустит.

Ваня Сергеев следующую игру на Кубок точно пропустит, а по поводу матча с ЦСКА будет понятно непосредственно перед игрой.

Все остальные в принципе готовы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Поединок между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Москве в среду, 15 марта.