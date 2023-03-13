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    Пиоли: Матч с «Салернитаной» очень важный для «Милана»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Салернитана
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы понимаем, что должны сосредоточиться на чемпионате со всем вниманием и решимостью. Нам нужно найти последовательность, которой нам до сих пор не хватало.

    Мы столкнемся с командой, которая быстра в контратаке и надежна в защите. Мы хорошо готовы физически, умственно и тактически. Мы должны стать лучшим "Миланом", потому что это важный матч», — цитирует Пиоли пресс-служба«россонери».

    Календарь и таблица Серии А

    Матч «Милан» — «Салернитана» пройдет сегодня, 13 марта. Начало — 22:45 по мск.

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