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    Артета высказался об отметке в 100 побед с лондонским клубом в качестве тренера

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал достижение отметки в 100 побед с лондонским клубом в качестве тренера.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «100 побед — это здорово. Мы должны продолжать в том же духе, я рад этому, но, к сожалению, это не титул, так что нам еще многое предстоит улучшить!

    Дойти до такой отметки — невероятно, и это означает, что у нас в клубе много людей, которые делают правильные вещи. В команде много игроков, которые вносят огромный вклад.

    И поддержка болельщиков, которая у нас есть, на мой взгляд, абсолютно преобразила эту команду, наполнив ее энергией, поэтому я очень счастлив», — приводит слова Артеты Goal.

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    • 12 марта «Арсенал» одержал победу над «Фулхэмом» (3:0) в АПЛ и остановился на отметке в 100 побед под руководством главного тренера команды Микеля Артеты.

    В нынешнем сезоне «канониры» занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ с 66-ю очками в активе.

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