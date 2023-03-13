Артета высказался об отметке в 100 побед с лондонским клубом в качестве тренера

Главный тренерпрокомментировал достижение отметки в 100 побед с лондонским клубом в качестве тренера.

«100 побед — это здорово. Мы должны продолжать в том же духе, я рад этому, но, к сожалению, это не титул, так что нам еще многое предстоит улучшить!

Дойти до такой отметки — невероятно, и это означает, что у нас в клубе много людей, которые делают правильные вещи. В команде много игроков, которые вносят огромный вклад.

И поддержка болельщиков, которая у нас есть, на мой взгляд, абсолютно преобразила эту команду, наполнив ее энергией, поэтому я очень счастлив», — приводит слова Артеты Goal.

12 марта «Арсенал» одержал победу над «Фулхэмом» (3:0) в АПЛ и остановился на отметке в 100 побед под руководством главного тренера команды Микеля Артеты.

В нынешнем сезоне «канониры» занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ с 66-ю очками в активе.