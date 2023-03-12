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    «Арсенал» крупно переиграл «Фулхэм»

    «Фулхэм» — «Арсенал»: счет 0:3, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде уверенно переиграл «Фулхэм» — 3:0.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    В составе «канониров» точными ударами отметились Габриэль, Мартинелли и Мартин Эдегор.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Арсенал Лондон 0:3
    Голы: 0:1 Габриэль Магальяйнс (21'), 0:2 Габриэл Мартинелли (26'), 0:3 Мартин Эдегор (45 + 2') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Олуватосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид, Саша Лукич, Бобби Рид, Андреас Перейра (Даниэль Джеймс, 76'), Манор Соломон (Гарри Уилсон, 76'), Александр Митрович Арсенал Лондон: Габриэл Мартинелли (Фабиу Виейра, 77'), Леандро Троссард (Габриэл Жезус, 77'), Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 72'), Гранит Джака, Томас Парти, Мартин Эдегор, Александр Зинченко (Киран Тирни, 72'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 80'), Арон Ремсдейл Предупреждение: Мартин Эдегор (74')

    Календарь и таблица АПЛ

    Таким образом, «Арсенал» набрал 66 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Теперь отрыв от второго «Сити» составляет снова 5 пунктов. В «Фулхэма» осталось 39 баллов и восьмая позиция.

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