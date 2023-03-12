«Фулхэм» — «Арсенал»: счет 0:3, обзор голов

«Арсенал» Фото: globallookpress.com
В составе «канониров» точными ударами отметились Габриэль, Мартинелли и Мартин Эдегор.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Арсенал Лондон 0:3
Голы: 0:1 Габриэль Магальяйнс (21'), 0:2 Габриэл Мартинелли (26'), 0:3 Мартин Эдегор (45 + 2') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Олуватосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид, Саша Лукич, Бобби Рид, Андреас Перейра (Даниэль Джеймс, 76'), Манор Соломон (Гарри Уилсон, 76'), Александр Митрович Арсенал Лондон: Габриэл Мартинелли (Фабиу Виейра, 77'), Леандро Троссард (Габриэл Жезус, 77'), Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 72'), Гранит Джака, Томас Парти, Мартин Эдегор, Александр Зинченко (Киран Тирни, 72'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 80'), Арон Ремсдейл Предупреждение: Мартин Эдегор (74')
Таким образом, «Арсенал» набрал 66 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Теперь отрыв от второго «Сити» составляет снова 5 пунктов. В «Фулхэма» осталось 39 баллов и восьмая позиция.