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    «Фрайбург» одолел «Хоффенхайм»

    «Фрайбург» — «Хоффенхайм»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Фрайбург Хоффенхайм 1899
    В матче 24-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» в родных стенах сломил сопротивление «Хоффенхайма» со счетом 2:1.

    «Фрайбург»
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    «Фрайбург»

    В составе победителей голами отметились Максимилиан Эггештайн и Рицу Доан. За гостей точный удар престижа на счету Ангело Штиллера.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Хоффенхайм 2:1
    Голы: 1:0 Максимилиан Эггештайн (5'), 1:1 Ангело Штиллер (49'), 2:1 Рицу Доан (89') Фрайбург: Марк Флеккен, Лукас Кюблер (Кильянн Сильдийя, 65'), Маттиас Гинтер, Мануэль Гульде, Кристиан Гюнтер, Рицу Доан, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Винченцо Грифо (Ноа Вайсхаупт, 65'), Лукас Хёлер (У Ен Чон, 80'), Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 80') Хоффенхайм: Мунас Даббур (Умут Тохумджу, 87'), Ила Бебу (Фисник Аслани, 78'), Деннис Гайгер, Роберт Сков (Анхелиньо, 75'), Финн Оле Беккер (Мухаммед Дамар, 75'), Ангело Штиллер (Эрмин Бичакчич, 86'), Павел Кадержабек, Кевин Акпогума, Джон Брукс, Озан Кабак, Оливер Бауман Предупреждения: Озан Кабак (52'), Николас Хефлер (67'), Деннис Гайгер (73'), Джон Брукс (85'), Озан Кабак (85'), Кевин Акпогума (90 + 1')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Победа позволила «Фрайбургу» набрать 45 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе «Хоффенхайма» 19 пунктов и последняя строчка.

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