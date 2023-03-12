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    «Атлетик» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 25-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» и «Барселоной»

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    Сегодня в 23:00 по московскому времени на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао лидер турнирной таблицы «Барселона» сыграет в гостях против «Атлетика». За ходом матча 25-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетик»

    Баски по итогам 24-х сыгранных туров занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. На счету «Атлетика» 9 побед, 6 ничьих и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 33:26.

    Подопечные Эрнесто Вальверде подходят к матчу с «Барселоной» с четырехматчевой серией без побед во всех турнирах. За этот период «Атлетик» потерпел два поражения подряд в чемпионате от «Атлетико» (0:1) и «Жироны» (2:3), а также уступил на выезде в первом матче полуфинала Кубка Испании «Осасуне» (0:1).

    Крайний тур Ла Лиги также не принес баскам положительных эмоций. Команда Вальверде не смогла забить в гостях «Реал Сосьедаду» и разошлась с сан-себастьянцами миром (0:0).

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    «Барселона»

    Каталонский клуб уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский «Реал» на 5 очков, при этом «Барселона» сыграла на один матч меньше. На счету подопечных Хави 62 балла в 24-х турах: 20 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 46:8.

    В предыдущем туре «Барселона» реабилитировалась за гостевое поражение от «Альмерии» (0:1) и с минимальным преимуществом переиграла дома «Валенсию» (1:0). Единственный мяч записал на свой счет Рафинья, отличившись на 15-й минуте игры.

    Ранее каталонцы вылетели из розыгрыша Лиги Европы, уступив в ответном матче 1/16 финала «Манчестер Юнайтед» (1:2), а также обыграли на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» (1:0) в рамках первой встречи полуфинала Кубка Испании.

    Личные встречи

    В первом круге на «Камп Ноу» «Барселона» разгромила своего соперника со счетом 4:0. Всего за 10 последних матчей на счету каталонского клуба 6 побед, «Атлетик» выиграл 3 встречи и еще один раз команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.

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