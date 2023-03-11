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    «Спартак» обменялся голами с «Факелом» и одержал победу в матче 19-го тура РПЛ

    «Спартак» — «Факел»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле победил «Факел» со счетом 3:2.

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    Первый тайм был самым активным. До 41-й минуте Квинси Промес оформил дубль, до к перерыву гости сравняли счет благодаря голам Хызыра Аппаева и Реда Рабеи с пенальти.

    Победу хозяевам принес Кристофер Мартинс Перейра, забивший за 4 минуты до конца основного времени.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Факел 3:2
    Голы: 1:0 Квинси Промес (18'), 2:0 Квинси Промес (41'), 2:1 Хызыр Аппаев (43'), 3:2 Кристофер Мартинс Перейра (87') Спартак: Даниил Денисов (Шамар Николсон, 83'), Георгий Джикия, Даниил Хлусевич (Леон Классен, 58'), Руслан Литвинов, Павел Маслов (Tavares T., 83'), Квинси Промес, Данил Пруцев (Кристофер Мартинс Перейра, 58'), Александр Селихов, Александр Соболев, Антон Зиньковский (Михаил Игнатов, '), Роман Зобнин Факел: Хызыр Аппаев (Markov E., 84'), Brahimi M. (Георгий Гонгадзе, 67'), Василий Черов, Алексей Городовой, Kalinin I., Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль, Евгений Морозов, Rabei R. (Роман Акбашев, 60'), Кирилл Суслов, Вячеслав Якимов (Андрей Мендель, 84') Предупреждения: Евгений Морозов (20'), Данил Пруцев (45+2'), Роман Зобнин (45+6'), Ираклий Квеквескири (50'), Василий Черов (53'), Хызыр Аппаев (54'), Кирилл Суслов (77'), Руслан Магаль (78')
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