«Спартак» — «Факел»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 19-го тура РПЛна своем поле победилсо счетом 3:2.

Первый тайм был самым активным. До 41-й минуте Квинси Промес оформил дубль, до к перерыву гости сравняли счет благодаря голам Хызыра Аппаева и Реда Рабеи с пенальти.

Победу хозяевам принес Кристофер Мартинс Перейра, забивший за 4 минуты до конца основного времени.