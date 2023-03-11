Сегодня в 22:23 Гол Холанна принес «Ман Сити» победу над «Кристал Пэлас» «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор голов Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Кристал Пэлас Манчестер Сити В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» со счетом 1:0 победил на выезде «Кристал Пэлас». Встреча проходила в Лондоне на «Селлхерст Парк». ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей Победу «горожанам» принес точный удар Эрлинга Холанна с пенальти на 78-й минуте поединка.