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    «Боруссия» не смогла одолеть «Шальке»

    «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Шальке 04
    Дортмундская «Боруссия» не смогла выиграть у «Шальке» в матче 24-го тура чемпионата Германии, который состоялся в Гельзенкирхене и закончился со счетом 2:2.

    «Боруссия» прервала серию побед в Бундеслиге
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    «Боруссия» прервала серию побед в Бундеслиге

    На гол Нико Шлоттербека хозяева ответили мячом Мариуса Бюльтера. Затем Рафаэл Геррейру снова вывел гостей вперед, а Кенан Караман за 11 минут до конца основного времени спас «Шальке» от поражения.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Боруссия Д 2:2
    Голы: 0:1 Нико Шлоттербек (38'), 1:1 Мариус Бюльтер (50'), 1:2 Рафаэл Геррейру (60'), 2:2 Кенан Караман (79') Шальке 04: Ральф Ферман, Седрик Бруннер, Майя Йосида, Моритц Йенц, Хеннинг Матрициани, Мехмет-Джан Айдын (Тобиас Мор, 74'), Алекс Краль, Том Краус (Эдер Баланта, 74'), Родриго Саласар (Кенан Караман, 68'), Микаэль Фрей (Симон Теродде, 74'), Мариус Бюльтер Боруссия Д: Себастьен Аллер (Антони Модест, 80'), Джейми Байно-Гиттенс (Махмуд Дахуд, 68'), Дониелл Мален (Джованни Рейна, 80'), Джуд Беллингхэм, Мариус Вольф, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Александер Майер Предупреждения: Седрик Бруннер (55'), Эмре Джан (90 + 1')

    «Боруссия» отстает от «Баварии» на 2 пункта, имея 50 очков. Она идет второй. «Шальке» с 20 очками занимает предпоследнее место в таблице.

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