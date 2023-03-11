«Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: счет матча 2:2, обзор голов

Дортмундскаяне смогла выиграть ув матче 24-го тура чемпионата Германии, который состоялся в Гельзенкирхене и закончился со счетом 2:2.

На гол Нико Шлоттербека хозяева ответили мячом Мариуса Бюльтера. Затем Рафаэл Геррейру снова вывел гостей вперед, а Кенан Караман за 11 минут до конца основного времени спас «Шальке» от поражения.

Футбол. Германия. Бундеслига Шальке 04 — Боруссия Д 2:2 Голы: 0:1 Нико Шлоттербек (38'), 1:1 Мариус Бюльтер (50'), 1:2 Рафаэл Геррейру (60'), 2:2 Кенан Караман (79') Шальке 04: Ральф Ферман, Седрик Бруннер, Майя Йосида, Моритц Йенц, Хеннинг Матрициани, Мехмет-Джан Айдын (Тобиас Мор, 74'), Алекс Краль, Том Краус (Эдер Баланта, 74'), Родриго Саласар (Кенан Караман, 68'), Микаэль Фрей (Симон Теродде, 74'), Мариус Бюльтер Боруссия Д: Себастьен Аллер (Антони Модест, 80'), Джейми Байно-Гиттенс (Махмуд Дахуд, 68'), Дониелл Мален (Джованни Рейна, 80'), Джуд Беллингхэм, Мариус Вольф, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Александер Майер Предупреждения: Седрик Бруннер (55'), Эмре Джан (90 + 1')

«Боруссия» отстает от «Баварии» на 2 пункта, имея 50 очков. Она идет второй. «Шальке» с 20 очками занимает предпоследнее место в таблице.