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    Анчелотти признал неудачный старт против «Эспаньола»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) матче 25-го тура Примеры. Его команда пропустила на первых минутах игры и затем выиграла 3:1.

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    «Да, начало не очень-то нам удалось, но мы совершили камбэк и хорошо контролировали игру. Матч получился хорошим. Нам нужно было побеждать, и мы это сделали, а теперь движемся к следующему матчу.

    Сегодня у нас лучше получилось сыграть против плотной обороны, мы были более подвижными впереди, особенно на правом фланге. Мы забили три гола и хорошо все контролировали.

    Сложными получаются все матчи, кто бы ни был соперником. Нам нужны были 3 очка. Впереди очень важная неделя, на которой нас ждут Лига чемпионов и класико.

    Динамика положительная, надеюсь, нам удастся хорошо подготовиться к игре в среду. В ней может быть много подводных камней, мы должны их избегать», — сказал Анчелотти.

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